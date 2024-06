Nachrichten AUF1 vom 25. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Auf diese Meldung haben wir so viele Jahre gewartet: Julian Assange ist frei!

+ Ein Sieg über das Imperium – Das sagen Künstler und Journalisten zur Freilassung von Assange

+ Musiker Fischer Rodrian: „Der Fall Assange zeigt, dass Widerstand eben doch wirkt“

+ Wer ist WikiLeaks? Kleine Geschichte einer großen Bewegung

+ Berliner Kommentar: Ein Pyrrhussieg für das Imperium

+ Sternstunden der Wahrheit – Diese mutigen Menschen haben den Schleier der Lügen zerrissen

+ AUF1 hat sich umgehört: Ist es eine Straftat, Kriegsverbrechen aufzudecken?

+ Einreiseverbot gegen Martin Sellner gekippt: Stadt Potsdam verzichtet auf Einspruch

+ Israel: Nun müssen auch die Ultraorthodoxen in den Krieg

+ Während Lauterbach und Rauch vor Hitzekollaps warnen: Alpen versinken in Rekord-Schneemengen

Quelle: AUF1