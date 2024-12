Brombeer-Koalition: Mit dieser Entscheidung hat das BSW seine Wähler verraten

Drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen steht die neue Regierung. Was die erste sogenannte Brombeer-Koalition in Thüringen für Deutschland bedeutet, kommentiert AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens aus Erfurt.

Drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen steht die neue Regierung. Was die erste sogenannte Brombeer-Koalition in Thüringen für Deutschland bedeutet, kommentiert AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens aus Erfurt. Quelle: AUF1