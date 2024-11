Nachrichten AUF1 vom 27. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Kreml-Berater Medwedew zu ukrainischen Nuklearwaffen: „Vorbereitung auf Atomkrieg“

+ Publizist Baab: „Noch nie so nah am Rand der atomaren Vernichtung wie heute“

+ Waffenstillstand im Libanon: Will Netanjahu so seine Macht sichern?

+ Gerald Hauser (FPÖ): Die EU-Kommissare werden von den Globalisten installiert

+ So viele Covid-Injektionen sollen Babys und Schwangere erhalten

+ Fast zwei Prozent der Landesfläche für Windräder? Das sind die Pläne der bayerischen Landesregierung

+ Rechtsextremismus-Pressekonferenz: „Privat-Stasi“ DÖW erteilt AUF1-Redakteur Frageverbot

+ Aktivist Sellner: FPÖ soll in Falle der Distanzierung gelockt werden

Quelle: AUF1