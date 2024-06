Nachrichten AUF1 vom 24. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Bianca Witzschel kämpft weiter – Verteidiger legen Revision gegen Haftstrafe ein

+ Kommt jetzt der Atomkrieg? Russland stuft USA als Konfliktpartei ein

+ Gesundheitsökonom Prof. Beck: OECD-Bericht zu Geburteneinbruch ist Nebelgranate

+ Polizei drangsaliert Jugendliche – Als AUF1 recherchiert, hat es die Behörde plötzlich eilig

+ Herrscht bei der Polizei reine Willkür? Syltmelodie soll mit Gewalt kriminalisiert werden

+ Nicht nur Radwege in Peru: Dafür gibt die Ampel unser Geld sonst noch aus

+ Tödlicher Totimpfstoff – So gefährlich sind Chinas Spritzen wirklich

+ Dr. Wodarg exklusiv bei AUF1: „WHO wie Marketing-Agentur für Pharma“

+ 3.000 Prozent mehr Straftaten – So tobt der Gazakrieg jetzt auch auf unseren Straßen

+ AUF1 macht`s möglich: Deutschlandflaggen wehen an deutschen Rathäusern

Quelle: AUF1