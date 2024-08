Dr. Thomas Binder über Maßnahmen-Widerstand: „Es ging um Leben und Tod“

Am Ostersonntag 2020 wurde die Ordination von Dr. Thomas Binder von einem bewaffneten Sturm-Kommando überrannt. Er selbst wurde brutal zu Boden geworfen, seine Hände hinter dem Rücken gefesselt. Eine hinzugezogene Ärztin erklärte den Schweizer Kardiologen kurzerhand für „selbstgefährlich und Corona-wahnsinnig“. Es folgte die Zwangseinweisung in die Psychiatrie.

„Ich wähnte mich in der Sowjetunion, oder der DDR“, erinnert sich Dr. Binder im AUF1-Interview, das wir für die große Doku „Corona-Helden“ im ersten Halbjahr 2024 mit ihm geführt haben. „Am Schluss erschießt man mich und man sagt, es sei Notwehr gewesen“, schildert der Arzt, was ihm während der brutalen Razzia durch den Kopf ging.

Über die Osterfeiertage wurde er 36 Stunden in einer Isolations-Zelle eingepfercht, ohne zu wissen weshalb und ohne davor einen Anwalt gesehen zu haben. Sein Vergehen: Er war einer der ersten Ärzte in der Schweiz, die sich gegen die Corona-Maßnahmen gestellt haben. Ihr Widerstand gegen das Corona-Regime hat viele der Ärzte, die AUF1 für die Doku „Corona-Helden“ interviewt hat, in den Ruin getrieben.

