Nachrichten AUF1 vom 13. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Pharma-Lobby im Panikmodus: Kampagne gegen Robert Kennedy Junior als US-Gesundheitsminister

+ So hat das Paul-Ehrlich-Institut zu den Todeschargen gelogen

+ Nach brisanter Recherche: Patriotisches Magazin verliert Bankkonto

+ Deutschland zahlt für Islamisten? AUF1 weiß, wie viel Steuergeld nach Syrien floss

+ Exklusive Recherche: AUF1 kennt die Fakten zum nächsten Berliner Asylhotel

+ Digitalzwang: Deutsche Bahn will in Bistros nur noch Kartenzahlung zulassen

+ Mutarzt Gunter Frank: Christian Drosten ist ein Täter

+ Anwalt Christian Moser: „Rechtsstaat existiert bei Corona-Maßnahmen nicht“

+ Steigende Armut: Zahlreiche Tafeln rationieren ihre Lebensmittel

+ Aufstehen gegen den Great Reset: Das Alternativ-WEF-Treffen wird real!

Quelle: AUF1