Nachrichten AUF1 vom 10. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Pünktlich vor Nationalratswahl: Neue Corona-Panik in Österreich?

+ Impfbefehl verweigert – Jetzt spricht der Mann, den das System in den Knast stecken will

+ Impfnebenwirkungen – Was Sachsen-Anhalts Ärzte nicht wissen sollen

+ Alternativer VW-Betriebsrat Bochmann: Wir brauchen konkurrenzfähige Produkte, keine Ideologie

+ Diese Zahl sollen Sie nicht kennen – So viele Migranten will Berlins Senat insgeheim ansiedeln

+ Exklusiv-Interview: Sterben die Deutschen aus, Herr Sarrazin?

+ Hat Karner gelogen? So viele Asylmigranten schickt Deutschland schon heute nach Österreich

+ Immer mehr Bombendrohungen an Schulen – Sollen Kinder an den Ausnahmezustand gewöhnt werden?

+ Nach Online-Wahl: Massive Beschwerden in Moskau

Quelle: AUF1