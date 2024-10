Kommt nun doch der Angriff auf den Iran? Das würde den großen Krieg entfesseln! Für die Globalisten geht es um ALLES: Sie verlieren die Macht und ehe dies geschieht, sind sie bereit, die Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Der Great Reset muss mit aller Gewalt vollzogen werden und wir sind Zeugen, dass genau das geschieht. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet mit einer umfassenden Analyse von Great Reset und Weltkriegsgefahr.

Erst am Mittwoch drohte Israels Verteidigungsminister Galant: „Unser Angriff in Iran wird tödlich, präzise und überraschend sein.“ Der Iran wiederum versicherte, ein erneuter Angriff Israels würde eine verheerende Reaktion zur Folge haben und nach Eigenangaben verfügt der Iran über tausende moderne Rakten. Kommt es zu diesem Krieg, dann ist das Ziel Donald Trumps, den 3. Weltkrieg zu verhindern, in weite Ferne gerückt.

Die Globalisten sind weltweit bedroht, die absolute Macht zu verlieren. Denn die Befreiungsbewegung in Europa und den USA konnte große Etappen-Siege erzielen und die Macht der Globalisten schwindet. Die Corona-Aufarbeitung ist unausweichlich und damit das Ende der Globalisten-Herrschaft.

Die internationalen Strukturen, WHO, WEF, UNO, EU arbeiten fieberhaft daran, die nationalen Parlamente endgültig zu entmachten, nach dem Motto: wählt was ihr wollt, wir errichten unsere Diktatur der Neuen Weltordnung und wir ziehen den Great Reset auch ohne eure Zustimmung durch. Doch bei all der krisenhaften Zuspitzung gibt es Grund zur Hoffnung, wie Stefan Magnet in dieser Sendung betont. Stefan Magnet: Es ist leider kein Spiel! Krieg droht, Great Reset findet statt.

Quelle: AUF1