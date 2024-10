Nachrichten AUF1 vom 02. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Iran-Kenner Mohammad-Gou: Im Nahen Osten tobt ein Stellvertreterkrieg der USA gegen den Iran

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: Iran wollte Juden töten – 180-Grad-Verdrehung der Medien!

+ SPÖ-Widerstand gegen Bablers Brandmauer wächst

+ Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen – Ein vergesslicher Freimaurer?

+ Paukenschlag in Dresden: CDU wählt AfD-Landtagsvize in Sachsen

+ Urban zur Corona-Untersuchungsausschuss: Wir wollen Rechenschaft von Kretschmer

+ Schlappe für CDU: Weiterer Vize-Bürgermeister der Freien Sachsen

+ Selbst SPD glaubt nicht an AfD-Verbot – aber um Wähler abzuschrecken, reicht es

+ „Beängstigendes Gesetz“: Nun sollen in Nordirland Zwangsimpfungen kommen

+ Schweiz zahlt erstmals Entschädigung an Covid-Impfgeschädigten

+ Jetzt spricht Ballweg: AUF1 war beim Mammut-Prozess

Quelle: AUF1