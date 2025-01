Kerzen auf Soldatenfriedhof Halbe: Teilnehmer empört über Umgang mit unseren Toten

Für anhaltende Empörung sorgt auch im neuen Jahr das Vorgehen der Brandenburger Polizei auf dem Soldatenfriedhof in Halbe südlich von Berlin. Kritiker sprechen sogar von einer regelrechten Schändung des Gedenkortes für rund 28.000 Gefallene des Zweiten Weltkrieges. So entfernten Einsatzkräfte kurz nach Weihnachten aufgestellte Kerzen an dem Ort. Daher rief eine Bürgerinitiative dazu auf, am 1. Januar neue Kerzen aufzustellen.

Mit einem Teilnehmer, dessen kriegstraumatisierter Vater eine Verbindung zu diesem Ort hatte, hat AUF1 in Halbe gesprochen. Quelle: AUF1