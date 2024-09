AUF1 kontrolliert Faeser – Von wegen Grenzkontrollen: Bei Stettin fließt der Verkehr

Seit Montagmorgen sollten Deutschlands Grenzen kontrolliert werden. So hatte es jedenfalls Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt. Doch wie sieht es an der deutsch-polnischen Grenze wirklich aus? Martin Müller-Mertens war an mehreren Grenzübergängen bei Stettin vor Ort.

