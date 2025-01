A-WEF Dr. Eike Hamer: "Um Wohlstand zu schaffen, braucht es Freiheit!"

Ohne persönliche Freiheit gibt es keine Leistungsbereitschaft, so Dr. Eike Hamer im Dezember am A-WEF in Prag. Und wie immer in der Geschichte wird auch dieses Mal nach Freiheitsbeschränkungen das Pendel wieder in Richtung einer massiven Befreiung umschlagen. Und trotz großer bevorstehender Herausforderungen dürfen wir sehr optimistisch sein - wenn wir bereit dazu sind, unser Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Diesen, wie auch alle anderen Beiträge vom A-WEF in Prag, finden Sie auf: https://auf1.tv/alternativ-wef Quelle: AUF1