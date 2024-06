Arzt Dr. Paul Brandenburg: „Wir müssen dieses Verbrechersyndikat austrocknen!“

In der aktuellen Folge von „Spielmacher AUF1“ hat Thomas Eglinski einen Mann zu Gast, der stark polarisiert: Der Arzt und Publizist Dr. Paul Brandenburg. Der großartige Rhetoriker ist ein Spielmacher aus der Riege der Aufklärer und Selbstdenker. Das brachte ihm während der Corona-Plandemie viele Feinde ein. Dem System war und ist der Aufklärer ein Dorn im Auge. Der gebürtige Berliner nimmt sich kein Blatt vor den Mund, er nennt die Dinge stets beim Namen. Bei Thomas Eglinski gibt der in der Schweiz lebende Publizist spannende Einblicke in sein Leben und Wirken.

Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Gespräch mit dem schlagfertigen Mediziner Dr. Paul Brandenburg. Quelle: AUF1