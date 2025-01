FPÖ-Neujahrstreffen: Mehr als 3.000 Besucher bejubelten Kickl & Co.

Aktuell versuchen die Freiheitlichen in den Verhandlungen, das von Schwarz-Grün hinterlassene Finanzdebakel in den Griff zu bekommen. Ein erster Budgetplan liegt vor, doch er trifft - insbesondere in den Systemmedien - auf Kritik. AUF1 hat sich deshalb am vergangenen Samstag beim traditionellen Neujahrstreffen in Vösendorf umgehört und die blaue Basis nach ihrer Einschätzung zu den geplanten Sparmaßnahmen befragt.

Quelle: AUF1