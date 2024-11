Nachrichten AUF1 vom 07. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Aufatmen nach Ampel-Aus - Aber: "Jeder Tag Rot-Grün schadet Deutschland"

+ Exklusiv: AfD-Vorsitzende Weidel zu Neuwahlen

+ Deutschland bleibt pleite - Auch deshalb gibt es nach dem Ampel-Aus keinen Neuanfang

+ Finanzminister Kukies - Dieser Bilderberger macht für den Great Reset jetzt die Kassen auf

+ Nach Ampel-Aus und Trump-Sieg: Was passiert in Österreich?

+ Walter Weber: Keine Amnestie! Die Corona-Verbrecher müssen vor Gericht

+ Berliner Senat sperrt sich gegen Corona-Amnestie - so gut hat die Stadt an den Bußgeldern verdient

+ Sechs Monate vor der Wahl - Kommt die neue Partei aus Werteunion und Bündnis Deutschland?

+ Basis-Chef Lingreen: Die Bürger müssen endlich mitentscheiden dürfen

+ AfD-Politiker warnt: fast jeder zweite ausländische Arzt versagt bei Sprachtest

+ Trump-Sieg: Amerikas Wahl polarisiert auch auf Deutschlands Straßen

+ Nach US-Wahl: Kampf zwischen Informationskontrolle und freien Medien

+ Petra Steger (FPÖ) "Sieg von Donald Trump ist der erste Schritt zum Frieden"

Quelle: AUF1