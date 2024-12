Kayvan Soufi-Siavash: "Ein souveränes Europa benötigt souveräne Bürger!“

„Freiheit gibt es nicht geschenkt. Wir selbst müssen etwas tun“, sind sich die Medienmacher Kayvan Soufi-Siavash und Stefan Magnet einig. Bevor das große Alternativ-WEF startet, betonen sie die Wichtigkeit, dass jeder Mensch in die Eigenverantwortung kommt. Kayvan Soufi-Siavash erläutert, welche Rolle jeder Einzelne hat. Wir müssen lernen, souveräne und mündige Bürger zu werden, sowie jeden Menschen in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren. Und endlich damit aufhören, Gott spielen zu wollen. Denn diese Rolle, so der sympathische Querdenker, sei schon besetzt.

Das Alternativ-WEF startet im Dezember 2024! Alle Inhalte der ersten großen Konferenz werden von 16. bis 22. Dezember exklusiv bei AUF1 und ausgewählten Medienpartnern ausgestrahlt. Im Gegensatz zum Globalisten-WEF in Davos werden nicht hinter verschlossenen Türen Pläne gegen die Menschen ausgeheckt, sondern es werden beim Alternativ-WEF Lösungen für die Menschen öffentlich und in voller Länge zur Verfügung gestellt. Quelle: AUF1