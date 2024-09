Sind gentechnisch veränderte Lebensmittel Gift?

Wissenschaftlicher Konsens ist: Umwelteinflüsse steuern die Gene von Lebewesen. Der zentrale Punkt der Diskussion lautet: "Die Natur macht keine Fehler." Genmanipulation und Gen-Experimente sind Themen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, sei es durch genmanipulierte Nahrungsmittel oder Gen-Injektionen. Unsere Gesellschaft hat einen Punkt erreicht, an dem wir regelmäßig in die natürlichen Prozesse eingreifen. Genmanipulierte Nahrungsmittel sind in vielen Supermarktregalen zu finden, und Gen-Injektionen werden als potenzielle Lösungen für verschiedene medizinische Probleme beworben.

Doch wie sicher sind diese Eingriffe wirklich? Welche langfristigen, auch indirekte, Auswirkungen haben sie auf unsere Gesundheit und die Umwelt? Diese Fragen sind von zentraler Bedeutung und stehen im Mittelpunkt der heutigen Sendung. Die Kombination der Expertise von Prof. Dr. Jörg Spitz und Dr. Petra Wiechel in einer gemeinsamen Sendung ist exklusiv und bisher einzigartig. Beide bringen ihre tiefgreifenden Kenntnisse und ihre Leidenschaft für eine ganzheitliche Medizin ein, die den Menschen als Ganzes betrachtet und nicht nur seine Symptome. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/u1JROFUkvyg Quelle: AUF1