Schluss mit Plastik: "plan b" im ZDF über neue Verpackungsideen

Die Vermeidung von Plastikmüll ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Gerade bei den Verpackungen für Lebensmittel sind verschiedene Maßnahmen im Gespräch, um Müll zu reduzieren. Neue Verpackungsideen stellt am Samstag, 9. März 2019, 17.35 Uhr "plan b" im ZDF vor. In "Schluss mit Plastik - Verpackung neu gedacht" begleitet "plan b" Menschen, die neue Ideen entwickelt haben, um Lebensmittel mit gutem Gewissen einzupacken.

Patricia Eschenlohr arbeitete für den Lebensmittel-Onlinehandel und wollte nicht weiter Unmengen an Styropor für den Versand von Lebensmitteln verbrauchen. Mit ihrem Ehemann Thomas Maier-Eschenlohr suchte sie nach einer umweltfreundlichen Isolierverpackung - einem natürlichen Rohstoff mit ähnlichen Isoliereigenschaften wie Styropor - und fand Stroh. Rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr fallen bei der Getreideernte als Nebenprodukt an, bisher weitgehend unbeachtet. "Die Strohforschung wurde vor 100 Jahren eingestellt", sagt Thomas Maier-Eschenlohr. Der Ingenieur entwickelte eine Maschine, die das Stroh zu hygienisch einwandfreien Kisten verarbeitet. Heute beliefern die beiden mit ihrer Firma Landpack über 700 Kunden, die Lebensmittel in Strohboxen versenden.

Indien hat sein großes Plastikproblem erkannt und will zum Jahr 2022 alle Einweg-Plastikartikel verbieten. Im Bundesstaat Karnataka ist das Verbot schon umgesetzt. Der Hamburger Unternehmer Eduardo Gordillo reagierte schnell und produziert mit seiner Firma Bio-Lutions Verpackungen und Einweggeschirr aus Pflanzenabfällen: lokal und nachhaltig. In der Nähe der Hightech-Stadt Bangalore fand er beste Voraussetzungen für seine Idee. Planungen für eine erste Fabrik im brandenburgischen Schwedt laufen.

Seit Januar 2019 gilt in Deutschland eine neue Verpackungsverordnung, die umweltfreundliche Verpackungen belohnt. Der Niederländer Patrick Gerritsen hofft, mit seiner Verpackungsidee in Deutschland zu punkten: Schon seit Jahren stellt er Folienverpackungen aus Zucker her. In Deutschland dürfen diese noch nicht in die Biotonne - die Kompostieranlagen laufen nicht lange genug, um den Biokunststoff kompostieren zu können. Wird sich das in Zukunft ändern?

