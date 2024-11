Impfopfer nicht länger ignorieren! – Erste internationale Widerstandskonferenz

Corona-Impfschäden werden vom Staat noch immer weitgehend ignoriert – und das nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Doch immer mehr Initiativen fordern eine entsprechende Aufarbeitung. Am vergangenen Wochenende fand in Wien eine erste internationale Konferenz statt, um Geschädigten eine Stimme zu geben und ihre Erfahrungen öffentlich sichtbar zu machen. Quelle: AUF1