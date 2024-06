Mit „Mut-Ausbruch“ zur Spitzenkandidatin: Dr. Hubmer-Mogg und ihr EU-Wahlantritt.

Dr. Maria Hubmer-Mogg. Die mutige Ärztin aus Graz ist vielen Menschen durch ihren beherzten Corona-Widerstand bestens bekannt. Nun fühlt sie sich zur nächsten Stufe in ihrem Leben berufen und kandidiert mit ihrer Liste „DNA - Demokratisch. Neutral. Authentisch.“ für die anstehende EU-Wahl. Was sie dazu bewegte, welche Ziele sie erreichen will und was sie von der FPÖ unterscheidet, darüber spricht AUF1-Moderatorin Sabine Petzl mit Frau Dr. Maria Hubmer-Mogg bei ihr zuhause.

