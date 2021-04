Doppeltes Handicap – behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt

Die Beschäftigungszahl schwerbehinderter Menschen in Unternehmen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dennoch ist tatsächliche gesellschaftliche Inklusion nach Ansicht vieler noch immer eine Illusion. Über die Gründe diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am 12. April 2021 ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv.

Fast 8 Millionen Menschen in Deutschland gelten als schwerbehindert. Das ist etwa ein Zehntel der Bevölkerung. Und einem großen Teil dieser Menschen wird eine faire und gerechte Teilhabe am Leben noch immer schwer gemacht. Das zeigt sich auch und besonders auf dem Arbeitsmarkt. Menschen mit Behinderungen gelingt es seltener als nichtbehinderten, auf dem so genannten ersten Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Zwar hat der Gesetzgeber dafür Vorkehrungen geschaffen: ab einer Größe von 20 Arbeitsplätzen sind Unternehmen verpflichtet, fünf Prozent davon mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Doch nicht einmal die Hälfte der Firmen in Deutschland erfüllt diese Pflichtquote. Der Rest kauft sich gewissermaßen frei: mit der sogenannten Ausgleichsabgabe, einem monatlichen Betrag für jeden nicht entsprechend besetzten Arbeitsplatz. Rund 60 % aller in Frage kommenden Unternehmen zahlen diese Abgabe, weil sie die Pflichtquote nur zum Teil oder gar nicht erfüllen. Interessenvertreter behinderter Menschen sehen die Abgabe deshalb auch kritisch. Im Bundesdurchschnitt sind etwa 4,6 Prozent aller Arbeitsplätze durch behinderte Menschen besetzt. Der öffentliche Dienst zeigt sich dabei deutlich offener als die Privatwirtschaft. Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen liegen aber allesamt unter dem Bundesdurchschnitt. „Niemand sagt, dass es einfach ist“, meint der Inklusions-Aktivist Raul Krauthausen. Stellvertretend für viele Betroffene fordert er größere Anstrengungen und bessere politische Rahmenbedingungen, um mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu erreichen – auf dem Arbeitsmarkt und natürlich weit darüber hinaus. Wie kann man die Bedingungen für die Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt verbessern? Ist Inklusion tatsächlich machbar? Kann man sie gar verordnen? Und wie offen ist unsere Gesellschaft für behinderte Menschen? Über diese und andere Fragen diskutieren Anja Heyde und Stefan Bernschein mit Raul Krauthausen, Menschenrechtsaktivist und Moderator, Karsten Isaack, Bundesverband evangelische Behindertenhilfe, Doreen Lange, Bürokauffrau mit Behinderung, Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung, Klemens Gutmann, Arbeitgeberpräsident Sachsen-Anhalt sowie Ragner Wenzel, Integrationsamt Sachsen-Anhalt. Die Sendung wird live in Gebärdensprache gedolmetscht. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich per E-Mail unter [email protected] an der Diskussion beteiligen. Die Sendung ist Teil der MDR-Schwerpunktwoche Inklusion vom 8. bis 14. April. In dieser Zeit widmen sich viele MDR-Angebote im TV, im Radio, Online und in der Mediathek in unterschiedlichen Facetten diesem Thema. Alle Angebote werden unter mdr.de/selbstbestimmt zusammengestellt und sind ein Jahr lang abrufbar. Quelle: MDR Mitteldeutscher Rundfunk (ots)