"Abgezockt!": ZDFinfo-Doku über den P&R-Container-Skandal

Der P&R-Container-Skandal ist einer der größten Betrugsfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte: 2018 entpuppte sich das Milliardengeschäft der Container-Investment-Firma P&R als Jahrhundertbetrug. Er brachte 54.000 Anlegerinnen und Anleger um insgesamt etwa 3,4 Milliarden Euro. Die ZDFinfo-Doku "Abgezockt! – Der P&R-Container-Skandal", am Freitag, 4. März 2022, 20.15 Uhr, fragt: Wer trägt die Verantwortung? Wie kann ein solcher Skandal zukünftig verhindert werden?

Container-Investment-Firma P&R war 42 Jahre lang auf dem Grauen Kapitalmarkt erfolgreich. Das Geschäftsmodell: P&R verkaufte Frachtcontainer an Anleger, vermietete sie und kaufte sie wieder zurück. Das brachte eine gute Rendite für die Kunden. 2018 geriet das Unternehmen ins Schlingern. Nachprüfungen ergaben, dass eine Million der an Anleger verkauften Container gar nicht existierten. P&R ging in die Insolvenz. Viele der Geschädigten haben alles verloren, einige ihre gesamte Altersvorsorge.

In der ZDFinfo-Dokumentation kommen Geschädigte, Experten, der Investigativjournalist Stefan Loipfinger und der ehemalige P&R-Head of Marketing, Hajo Maier, zu Wort.



Quelle: ZDFinfo (ots)