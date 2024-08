Nachrichten AUF1 vom 20. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Unsere Kinder im Visier – Deshalb sucht das Rote Kreuz Wien jetzt viele Impfhelfer

+ Gaza: Angriff auf Bevölkerung jetzt auch mit Impfungen?

+ Jürgen Elsässer: „Am Schluss haben wir ein Pressehaus gerettet, aber das Pressehaus hat keine Konten“

+ „Shlomo Finkelstein“ in Haft – Diese einfache Frage wollen die Behörden AUF1 nicht beantworten

+ Minister Musk? Trump bietet X-Chef Posten im Kabinett an

+ Menschenrechtsaktivist Leibmann: So brutal werden Corona-Kritiker und Kriegsgegner in Polen verfolgt

+ Neue Provokation – Waffen für Kiew werden mit russischem Geld bezahlt

+ Krieg in Kursk: Lukaschenko warnt Moskau vor Einsatz von Atomwaffen

+ Auch der IWF ist in Afrika jetzt unerwünscht: Burkina Faso lehnt Kredit ab

+ Muslim-Massentreffen: Was kostet uns der Auftritt des Kalifen?

+ Masseneinwanderung – Hier lügt Olaf Scholz seinen Wählern mitten ins Gesicht

