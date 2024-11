Landtagswahl in der Steiermark: Schlussstrich für Verlierer-Koalition?

Am Sonntag wählt die Steiermark in Österreich einen neuen Landtag. Angesichts der unliebsamen Regierungsverhandlungen auf Bundesebene und der Rekordumfragewerte für die Freiheitlichen kommt der Wahl eine landesweite Bedeutung zu. AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer hat sich gestern beim Wahlkampfabschluss der FPÖ in Graz umgehört. Quelle: AUF1