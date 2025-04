„Es geht um alles!“ Stefan Magnet und Kayvan Soufi-Siavash antworten

Kommt es zur nuklearen Eskalation in der Ukraine? Was macht Victor Orbán gegen die AUF1-Kontokündigung? Wie kann man die drohende Globalisten-Diktatur aufhalten? Das sind einige der Zuseherfragen, welche die bekannten Medienmacher Kayvan Soufi-Siavash und Stefan Magnet in dieser Frage-Antwort-Sondersendung beantworten. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza sind ebenso Thema, wie die dringend notwendige Corona-Aufarbeitung oder die mRNA-Injektionen. „Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren am Höhepunkt des Niedergangs sein werden“, sagt AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet.

Mit seiner Aufklärungsarbeit kämpfe er aber dafür, dass es danach wieder besser werde. Medienmacher Soufi-Siavash warnt etwa vor der Möglichkeit einer nuklearen Eskalation in der Ukraine. Denn wenn die Russen mit dem Rücken zur Wand stünden, könnten sie sich für den Einsatz von Atombomben entscheiden. Quelle: AUF1