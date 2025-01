Nachrichten AUF1 vom 23. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Schock-Reaktionen auf Trumps neue KI-Gen-Injektionen gegen Krebs!

+ Ärztin Hubmer-Mogg: „Absoluter Wahnsinn – Teile der neuen mRNA-Spritze niemals zugelassen!“

+ Messermord in Aschaffenburg: So irre reagiert das System!

+ Kampf gegen Zensur-Hammer: Heute fordert AUF1 Ursula von der Leyen heraus

+ Vereint gegen Zensur! Alternative Medien im EU-Parlament

+ WEF: Nach Machtwechsel in USA: Schottet die EU sich jetzt ab?

+ WEF: Argentiniens Präsident Milei: LBGTQ-Agenda ist Kindesmissbrauch!

+ EU-Mandatar Gerald Hauser: „WHO ist mittlerweile zu Impf-Institution mutiert“

+ Nach Kritik an Vergewaltigungs-Urteil: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

+ Finanzjongleur Benko verhaftet – beste Verbindungen in die Politik

Quelle: AUF1