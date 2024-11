Pfarrer Michaelis: „Was in Reformation wichtig war, scheint heute vergessen“

Bereits seit zwei Jahren veranstaltet die Initiative „Reformation 2.0“ Demonstrationen am Reformationstag in der Lutherstadt Wittenberg. Als Redner war in diesem Jahr auch der evangelische Pfarrer Martin Michaelis aus Quedlinburg geladen, der unter anderem wegen seiner Kritik an dem Corona-Regime am öffentlichen Pranger steht.

Warum die heutige evangelische Kirche kaum noch in der Tradition Luthers steht, erklärt Michaelis im Interview mit AUF-Nachrichtenchef Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1