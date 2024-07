Nachrichten AUF1 vom 12. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Diese Wahrheit sollten wir nie erfahren – Geheimprotokolle des Corona-Krisenstabes jetzt öffentlich

+ Tote waren ihnen egal – Jetzt ist es amtlich: Bundesregierung kannte Impfnebenwirkungen

+ Nur deshalb zwangen sie uns nicht zur Spritze – Corona-Beamte fürchteten Volksaufstand bei Impfpflicht

+ Corona-Krisenstab: Was wollten Sie verschleiern, Frau Faeser?

+ Nächste Lüge geplatzt: dpa-Faktenchecker kassieren Niederlage vor Gericht

+ Agenda 2030: Gewerkschaft fordert hitzefrei – Vorbild für den Klima-Lockdown?

+ Nun kommt die Digitale ID – Ernst Wolff: „Einzelne von allen Finanzflüssen abschneiden“

+ So treiben sie uns in den Krieg: Diese Politiker können Raketen gegen Russland gar nicht erwarten

+ Diese Warnung ist unmissverständlich – Chinesische Armee führt Manöver an polnischer Grenze durch

+ Die Sachsen wollen keine Wärmepumpe – nicht einmal gratis

Quelle: AUF1