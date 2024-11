Nachrichten AUF1 vom 22. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Ukrainischer Botschafter sagt es als Erster: Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen

+ Großbritannien: Schwangere sollen keine Covid-Injektion mehr erhalten – und in Deutschland?

+ Turbo-Krebs nach Gen-Injektion: In den USA im Mainstream – bei uns totgeschwiegen

+ Werbung für Zensurplattform: Verstößt Habeck hier offen gegen seine Amtspflichten?

+ Professorin Egner zu Säuberungen an Universitäten: Entlassungen werden ungeprüft ausgesprochen

+ Landtagswahl in der Steiermark: Schlussstrich für Verlierer-Koalition?

+ Masseneinwanderung aus Afghanistan: Deshalb weiß das Baerbock-Ministerium nicht, wer zu uns kommt

+ Weil sie ihre Pässe weggeworfen haben? Berlin vergibt 75.000 Reiseausweise für Flüchtlinge

+ 1.200 Flüchtlinge beziehen Berliner Hotel: Das sagen die Anwohner

+ Zwickmühle für die Ampel: Wird Scholz jetzt Netanjahu verhaften müssen?

+ Stasi-Opfer Holzapfel: „Wir leben in einer Demokratur“

Quelle: AUF1