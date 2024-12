Nachrichten AUF1 vom 10. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Abgeordneter Kleinwächter zu Syrern: „Deutschland muss Herr darüber sein, wer in das Land kommt“

+ Politische Justiz: Empörung über Schandurteil gegen Walter Weber

+ Stefan Magnet: Mit Ihrer Unterstützung wird Alternativ-WEF noch 2024 starten!

+ „Verheerendes Bild“: Druck auf Thüringer Verfassungsschutz-Präsident steigt

+ Nach AUF1-Exklusivinterview: Auch Systemmedien berichten über „Sächsische Separatisten“

+ Bundestag ohne Mehrheit – Die Abstimmungsmaschine entlarvt sich als Kulisse

+ Wie bei Contergan: Bearbeitung von Impfschäden in USA könnte Jahrzehnte dauern

+ Exklusiv: ORF-Haushaltsabgabe sorgt für Beschwerdeflut

+ Bundeswehr in der Ukraine: Kreise im Außenministerium sehen plötzlich „russische Propaganda“

Quelle: AUF1