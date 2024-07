Nachrichten AUF1 vom 15. Juli 2027

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nach Trump-Attentat: Diese Gefahr will Sachsens LKA angeblich nicht erkennen

+ Nach Trump-Attentat: Ist Kennedy der nächste?

+ Mit der Hundertschaft in die Kneipe: Hat die schwäbische Polizei einen patriotischen Stammtisch schikaniert?

+ Ist das in Wirklichkeit ein Geheimdienst? Diese mysteriöse Antwort der Bundesregierung wirft Fragen auf

+ Skandal-Urteil: Welche Impfschäden müssen Bürger hinnehmen, Herr Lauterbach?

+ Corona-Protokolle verschwunden: Was soll den Menschen verschwiegen werden?

+ Kriminelle Afghanen abschieben – Diese Berliner sind sich (fast) einig

+ Nach „Wahlpannen“ in Neubrandenburg: AfD nach Nachwahlen in Führung

+ Christian Oesch – Kampf gegen andere Meinungen: „Sehr gefährliche Entwicklung“

+ Gewerkschaft gegen Steuerrabatt für Einwanderer – Das ist ein Angriff auf die Lohngerechtigkeit

+ 669 Freikarten – Zu dieser Affäre herrscht bei der Ampel eisernes Schweigen

Quelle: AUF1