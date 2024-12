Nachrichten AUF1 vom 19. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Geht es wieder los? Sachsen-Anhalt erklärt Corona-Notstand

+ Autismus-Explosion: Sind Impfungen die Ursache?

+ Parteienkartell: Linke jetzt Mehrheitsbeschaffer der CDU

+ Aktivist Martin Sellner warnt: Diesen Kompromiss darf die AfD niemals machen

+ Regierungskritik unerwünscht: So wollen die Grünen die Zensur vorantreiben

+ Propagandaforscher Meyen: Staatlich finanzierte Rechercheverbände sollen Journalismus monopolisieren

+ A-WEF: Wie könnte ein besseres Wirtschaftssystem von morgen aussehen?

+ Ökonom Hamer: „Wirtschaftskrise ist absichtlich herbeigeführt“

+ China-Kenner Greindberg: „Sanktionen werden an Wirtschaftskrise nicht ändern“

+ Flüchtlingsdeal mit Türkei: Brüssel bezahlt Milliarde – ohne Gegenleistung?

+ FPÖ-Regierung in der Steiermark: Das sind die Pläne zur Corona-Aufarbeitung

+ Düstere Vision von Überwachungsregime: Film „Plötzlich Staatsfeind“ von Imad Karim

Quelle: AUF1