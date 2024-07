Nachrichten AUF1 vom 03. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Das Ischinger-Protokoll – AUF1 weiß von einem Treffen, das die ARD wohl erklären muss

+ Klima-Check für alle Gesetze – Grüne auf dem Weg zum Superministerium?

+ Petersburg im Fadenkreuz – Das ist die neue Nordfront der US-Armee

+ Bremen: So viel zahlt die Hansestadt für Migranten aus sicheren Herkunftsstaaten

+ Biowaffen in der Ukraine? Welche geheimen Unterlagen hat Moskau wirklich?

+ Aktivist Martin Sellner: „Es war ein Schuss in den Ofen für das Einreiseverbot“

+ Bargeld-Abschaffung – Wo überall soll nun digitale Währung kommen?

+ Leipziger Achtelfinale wird zum Höhepunkt der Doppelmoral

+ Es begann mit der „Impfung“: Geburtenrate im freien Fall – Dieser Zusammenhang ist nicht zu übersehen

+ Wegen diesem Video: AUF1 erneut für zwei Wochen bei YouTube gesperrt!

Quelle: AUF1