Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Brennpunkt Bahnhof: Hier sind Deutsche nicht mehr sicher

Brennpunkt Bahnhof: Hier sind Deutsche nicht mehr sicher

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Inzwischen ist es ein bekanntes Phänomen: Die Gewalt an deutschen Bahnhöfen nimmt immer weiter zu – und in vielen Fällen handelt es sich dabei um ein importiertes Problem. Besonders drastisch stellt sich die Situation in Berlin dar. Seit Anfang des Jahres wurden dort mehr als 100 Messerattacken im Bahnhofsbereich gemeldet. AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich am Berliner Hauptbahnhof umgehört, wie die Menschen dort die Lage wahrnehmen.

Quelle: AUF1

