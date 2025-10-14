Brennpunkt Bahnhof: Hier sind Deutsche nicht mehr sicher

Inzwischen ist es ein bekanntes Phänomen: Die Gewalt an deutschen Bahnhöfen nimmt immer weiter zu – und in vielen Fällen handelt es sich dabei um ein importiertes Problem. Besonders drastisch stellt sich die Situation in Berlin dar. Seit Anfang des Jahres wurden dort mehr als 100 Messerattacken im Bahnhofsbereich gemeldet. AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich am Berliner Hauptbahnhof umgehört, wie die Menschen dort die Lage wahrnehmen.

Brennpunkt Bahnhof: Hier sind Deutsche nicht mehr sicher Quelle: AUF1