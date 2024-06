„AUF ein Wort zum Sonntag“: Heiko Schöning

So haben Sie Heiko Schöning noch nie gesehen! Standfest, verantwortungsbewußt und niemals langweilig. So würde seine Frau ihn beschreiben, sagt der Hamburger Arzt und Buchautor in der zweiten Folge „AUF ein Wort zum Sonntag“. Schöning engagierte sich gleich zu Beginn der Corona-Krise im Widerstand und ließ sich durch Repressionen und Festnahmen an Demos nicht einschüchtern. Im Gespräch mit AUF1-Moderatorin Sabine Petzl erzählt der Komplott-Aufdecker, dass er zu seinen noch schulpflichtigen Söhnen aufschauen muss, weil sie ihm buchstäblichen über den Kopf gewachsen sind.

Darüber hinaus spricht er unter anderem darüber, wie und wo er selbst aufgewachsen ist, dass er Rudern als Leistungssport betrieben hat und warum er vom Erfinder des Dieselmotors so beeindruckt ist. Das aktuelle Buch von Heiko Schöning „Game Over 2 – Angriff aufs Mikrobiom“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/game-over-2-angriff-aufs-mikrobiom Quelle: AUF1