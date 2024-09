Schicksalswahl Österreich: Der Deep State möchte der FPÖ den Sieg stehlen!

Der Deep State und das System-Medien-Kartell sind in höchster Alarmbereitschaft. Sie fürchten sich davor, am kommenden Sonntag bei der Nationalratswahl ihre Macht und ihren Einfluss zu verlieren. Jetzt wird alles unternommen, um eine politische Wende in Österreich mit allen Mitteln zu verhindern. Auch wir von AUF1 sind im Fadenkreuz. Man will uns am Wahltag daran hindern aus dem Parlament zu berichten.

Moderator Nicolas Schott spricht heute mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet und dem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache über die Schicksalswahl 2024 und die drohenden Konsequenzen für das System. Quelle: AUF1