Messermord von Mannheim: Folge der Migrationswaffe gegen Deutschland?

Die Messerattacken in Mannheim sind alles andere als überraschende Einzelfälle. Sie sind das blutige Ergebnis eines „geistigen Bürgerkriegs“. Über Jahrzehnte wurden Millionen Migranten in Deutschland und Europa angesiedelt – darunter auch viele Terroristen. System-Medien und -Politiker wiegeln ab und ignorieren diese Tatsachen. Sie lassen das Land sehenden Auges buchstäblich ins Messer laufen und tun nichts, um die steigende Gefahr zu bannen! Stattdessen wird Gewalt und Hass auf Andersdenkende sogar noch weiter geschürt. Doch wer profitiert von dieser Entwicklung? Welche Kräfte ziehen im Hintergrund die Fäden?

Darüber sprechen Martin Müller-Mertens, Uwe Kranz und Martin Sellner mit AUF1-Moderator Nico Schott in der Lagebesprechung AUF1. In kurzen Videosequenzen kommt auch der mehrfache Bestseller-Autor Stefan Schubert zu Wort, der in seinem aktuellen Buch „Der geheime Krieg gegen Deutschland“ die Profiteure und globalistischen Strippenzieher benennt.

Quelle: AUF1