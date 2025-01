Migration, Diskriminierung, Queer: So endlos ist die Liste der Berliner Beauftragten

Sie schweben irgendwo zwischen Regierung und Parlament, haben ein Budget und Mitarbeiter... Und doch weiß kaum jemand, was sie eigentlich tun. Die Rede ist von den „Beauftragten“ in der Politik. Ihre Anzahl nimmt in Deutschland immer mehr zu. Und manche von ihnen verfolgen dabei erkennbar eigene politische Agenden – wie die Kulturbeauftragte Claudia Roth oder die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman. Auch in den Ländern entstand in den letzten Jahren ein regelrechtes Dickicht an derartigen Ämtern und Posten, wie etwa das Beispiel Berlin beweist.

