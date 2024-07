Nachrichten AUF1 vom 25. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Diese mysteriöse Verbindung des Trump-Attentäters zum FBI könnte die Wahl jetzt entscheiden

+ Rolf Kron zu Corona: „Wir Ärzte waren Regierung Dorn im Auge – man musste uns wegräumen“

+ RKI-Files: Keine Kritik an Impfungen – so besprachen sie ihre Lügen

+ Nach Crowdstrike-Crash – Haben diese Finanzheuschrecken so richtig daran verdient?

+ Der lange Arm des Tiefen Staates: Deshalb sind Alternativmedien im Visier

+ Wendepunkt in Compact-Affäre? Nun klagt das Magazin gegen sein Verbot

+ Attentat auf Ahmadineschād – Ist der Machtkampf in Teheran jetzt offen ausgebrochen?

+ Orbáns Warnung: Werden Friedenspolitiker jetzt zur Zielscheibe?

+ Aufmarschpläne schon in der Schublade? Auf diesen Straßen soll die NATO nach Russland marschieren

+ Ex-Grüne Petrovic: „Das Vertrauen in diese Politik der Zensur ist schon lange verloren“

+ Wegen massiver Pannen: Kommunalwahl in Bad Liebenwerda wird wiederholt

+ Massenmigration: Thüringer Landkreis schweigt zu „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“

+ Widerstand von Kunden? Microsoft und Google stellen woke Diversitätsprogramme ein

Quelle: AUF1