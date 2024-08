Nachrichten AUF1 vom 28. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Die sind die Themen:

+ Migrationswende im Wahlkampf: Viel Wirbel um nichts?

+ Mecklenburg-Vorpommern: Aus diesen Ländern kommen die meisten Migranten

+ Messerattacke in Thüringen – Vorbestrafter Somalier in U-Haft

+ Bestseller-Autor Dr. Krall: „Ungeheuerlichste Gestalten halten Einzug in oberste Gerichte“

+ Warum denn jetzt? Obwohl es kaum Affenpocken gibt, plant die WHO „strategische Impfung“

+ Anwalt Hingerl „Schwere Körperverletzung – Hunderttausende Straftaten von Impfärzten“

+ Wahlcheck – Will wirklich nur die SPÖ den Klimaknast?

+ Mobilfunk-Experte Laubscher: „5G führt zu Chromosomen-Schäden und Krebs“

+ Bayern bezahlt Zensurhelfer – Dieses Denunziationsportal bekommt jetzt richtig viel Geld

+ Tauziehen um Kim Dotcom – Jetzt schaltet sich sogar die Bundesregierung ein

+ Und wieder riecht es nach Geheimdienst – Diese schweren Vorwürfe erhebt das BSW gegen Correctiv

+ Propaganda für den Straßenkampf – Film „Schulter an Schulter“ beschwört den Mythos Antifa

+ Beim Lügen ertappt: In diesen Bundesländern werden wir von KI überwacht

Quelle: AUF1