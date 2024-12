Martin Sellner warnt: Diesen Kompromiss darf die AfD niemals machen

Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen schließen die Altparteien eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Und setzen stattdessen auf Koalitionen ohne eigene Mehrheit mit Unterstützung der Linken. Sollte die AfD künftig einen Kompromiss mit der CDU suchen, um ebenfalls in eigener Forderungen im Landtag durchsetzen zu können? Genau davor warnt der Publizist und Aktivist Martin Sellner gegenüber AUF1.

