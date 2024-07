Agenda 2030: Was droht uns in den nächsten 5 Jahren?

So eine Sendung gab es noch nicht! Stefan Magnet im Verbund mit wichtigen Analysten der Aufklärungsbewegung: Ernst Wolff, Oliver Janich, Tilman Knechtel, Heiko Schrang, Kayvan Soufi-Siavash, Monika Donner, David E. Martin, Alex Jones, Heiko Schöning. Sie sagen u.a.: „Die Agenda 2030 und das Impfverbrechen sind Teil eines lautlosen 3. Weltkriegs“ „Der erste Schuss zum offiziellen 3. Weltkrieg fällt in Osteuropa!“ „Die finanzielle Enteignung nimmt jetzt höllisch Fahrt auf“ „Millionen Menschen werden arbeitslos!“ „800 Millionen Menschen sollen beseitigt werden“ Fest steht: Die Neue Weltordnung, die NWO, nimmt vor unseren Augen konkret Gestalt an.

Es geht dabei um totale Kontrolle und Enteignung, bei gleichzeitiger Bevölkerungsreduktion und Überwindung der Menschheit. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: „Ich garantiere, dass ich Ihnen heute einige neue Aspekte, Hintergründe und Zusammenhänge aufzeigen werde, die Sie nicht gekannt haben, aber unbedingt wissen müssen, wenn Sie die Lage künftig richtig einschätzen wollen. Und eine richtige Einschätzung wird lebensentscheidend sein.“ Die ganzen Hintergrund-Interviews, die Stefan Magnet im Vorfeld dieser Sendung geführt hat, werden noch im Juli bei www.auf1.tv in voller Länge und zensurfrei ausgestrahlt, unter dem Link www.auf1.tv/agenda20320

