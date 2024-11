Rückkehr von Sebastian Kurz? Das sagt FP-Generalsekretär Hafenecker

Während an der Oberfläche alles ruhig ist, dürfte es in der ÖVP hinter den Kulissen gehörig brodeln, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im exklusiven Interview mit AUF1. Unserem Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer hat er außerdem verraten, was er von den Gerüchten über eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz hält.

Hier die beiden Bücher „So sind wir ( https://www.auf1.shop/products/so-sind-wir)“ und „Kurz mal weg ( https://www.auf1.shop/products/kurz-mal-weg)“ von Christian Hafenecker bestellen Quelle: AUF1