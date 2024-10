Nachrichten AUF1 vom 09. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Kredite künftig nur noch bei Impfkampagnen? AUF1 kennt die perfiden Pläne der Weltbank

+ Prozess gegen Walter Weber – Hier fliehen die Gutachter des Staates vor der AUF1-Kamera

+ Trotz Wahlsiegs – Van der Bellen verweigert FPÖ den Regierungsauftrag

+ Globalisten unter sich: Darum ging es bei der Sustainability Conference in Hamburg

+ USA: Nächster Hurrikan naht – Erste Kongressabgeordnete spricht offen von Wettermanipulation

+ Rede in Straßburg: Orbán fordert von der Leyen heraus

+ Meinungsfreiheit am Ende? Staatlich beauftragte Denunzierungsstelle löscht unliebsame Inhalte

+ Hoffnung für Impfopfer – Studien legen nahe: Ivermectin heilt sogar Turbokrebs

+ Moderna verurteilt: Pharma-Riese bot Kindern Geld auf sozialen Medien – für Tests von Booster-Impfungen

+ Gewalt an Wiener Schulen: Betroffene Lehrer fordern Polizei und Securitys

+ Neue Militärallianz geplant – Iran bekräftigt Führungsanspruch im Nahen Osten

+ In der Bombenhölle von Dschabalia – Dieser Mann träumt von seinem toten Sohn

+ Neuer Assange-Film – Deshalb ist Aufklärung wichtig

Quelle: AUF1