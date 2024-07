Nachrichten AUF1 vom 08. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Brutaler Angriff: Ganze acht Bankkonten wurden AUF1 jetzt gekündigt!

+ Kommt nächste Pandemie? Biontech rechnet mit Umsatzhoch im Herbst – Vogelgrippe-Planspiele laufen

+ „Ich sollte mundtot gemacht werden“ – Prozess gegen Sundermeyer-Kritiker eingestellt

+ Chaos mit Ansage – Wir sagen Ihnen, warum die Sachsenwahl vielleicht wiederholt werden muss

+ Sexuelle Übergriffe in Sachsen: Jeden Tag werden zehn Frauen zu Opfern

+ Nach Britenwahl: Deshalb sieht diese Regierung aus wie Tony Blairs Kriegskabinett

+ Jurist Hannig: Waffenverbot für AfD-Mitglieder – „Neuer Schritt zur Erosion des Rechtsstaats“

+ Fremdes Militär verlässt die Sahelzone – Jetzt muss auch die Bundeswehr gehen

+ Frankreich: Trotz Niederlage – Le Pen glaubt weiterhin an langfristigen Triumph

+ Wofür Bremen Geld hat – und wofür nicht: Welcome Center statt Jobcenter

+ Iran-Experte Shakib Mohammad-Gou: „Es gibt Demokratieansätze im Iran“

+ Es sind schon Tausende Unterschriften – Petition fordert: Schluss mit den mRNA-Injektionen

Quelle: AUF1