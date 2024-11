Nachrichten AUF1 vom 08. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

+ Neuwahlen, aber wann? – So streitet der Bundestag über das Ende von Scholz

+ Nach Ampel-Aus – Die nächste Regierung des Great Reset bringt sich in Stellung

+ „Ampel hat fertig? Das wurde Zeit“ – So reagieren die Berliner auf das Aus für Scholz

+ Ex-Linker Diether Dehm zum Ampel-Aus: „AfD und BSW müssen jetzt vernünftig disputieren“

+ Der SPD-Mann für das große Geld: Bilderberg-Minister traf sich mit Cum-Ex-Banker

+ Bürgerrechtlerin Lengsfeld: „Wenn die CDU aufklärt, bin ich sehr misstrauisch“

+ Nach jahrelanger Flucht: Hammerbandenchef Johann Guntermann verhaftet

+ Exklusiv: „Sächsische Separatisten“ sind offenbar Phantasieprodukt der Geheimdienste

+ SPÖ-Stadträtin: Sobieski-Denkmal am Kahlenberg „ausländerfeindlich“?

+ Massive Thrombosen nach Covid-Injektion – Studie fordert sofortigen Impfstopp für Frauen

+ Polizei oder Piraten: Soll die Küstenwache jetzt russische Tanker entern?

+ Zurück aus Moskau – Das haben Sachsens Friedensfahrer wirklich erlebt

