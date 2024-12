„Bevölkerungsaustausch ist Fundament des Great Reset"

Das überraschende Eingeständnis des britischen Premierministers Keir Starmer ist an Brisanz nicht zu überbieten: Die Masseneinwanderung nach Europa sei nicht zufällig, sondern nach einem Plan abgelaufen. Welche Motive hinter dieser Politik der offenen Grenzen stecken, das analysiert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien. Wie man diese Politik der offenen Grenzen wieder rückgängig machen könnte, hat der Aktivist und Autor Martin Sellner in seinem Buch "Remigration - ein Vorschlag" skizziert. Die dort dargestellten Vorschläge sind für den Great Reset so bedrohlich, dass Lesungen aus dem Buch regelmäßig verboten werden.

