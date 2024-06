Jetzt spricht Krah: Ich krieche nicht vor Le Pen und Meloni

Bis jetzt hatte Maximilian Krah geschwiegen. Doch nun bezieht der AfD-Spitzenkandidat exklusiv bei AUF1 knallhart Stellung. Was geschah wirklich auf der geheimnisvollen Sitzung der AfD-Delegation am Montag? Wie steht er zu Weidel, Chrupalla und Aust? Und: Was sagt der Sachse zu schweren Vorwürfen aus Kreisen der Partei?

