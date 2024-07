2024: Droht wirklich ein Höllensommer, in dem die Schienen weich werden?

Es ist Sommer geworden. Und das bedeutet wie in jedem Jahr: Die Klimapanik der Systemmedien wird ihren vorläufigen Höhepunkt erhalten. Die vermeintlichen Experten, die in einem Tag mit mehr als 20 Grad bereits den Weltuntergang erblicken, bringen sich bereits in Stellung. Welche Zustände uns – zumindest laut der GEZ-Presse – erwarten, haben wir für Sie analysiert.

Unsere neue AUF1-Broschüre entlarvt den Klima-Schwindel. Quelle: AUF1