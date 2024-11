Nachrichten AUF1 vom 12. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Bundestagswahl am 23. Februar: Die Eliten bitten zur Urne

+ Vor der Wahl: Diese Great-Reset-Gesetze wollen Scholz und Habeck uns noch aufzwingen

+ Skandal um Sächsische Separatisten: Behörden halten Verstrickungen des FBI geheim

+ Querdenken-Gründer Michel Ballweg „Willkür kann immer nur in der Dunkelheit stattfinden“

+ Klage eingereicht: Scheitert der digitale Impfpass jetzt vor Österreichs Verfassungsgerichtshof?

+ Jetzt wird es teuer für das Impfregime? Zwölf Millionen Dollar Entschädigung für Corona-Spritze

+ Israel-Lobbyistin, Neocon - Trumps erste Personalentscheidungen sorgen für geteilte Reaktionen

+ EU-Digitalkommissarin: Diese Frau soll den Kampf gegen die Meinungsfreiheit

+ EU verschärft Krisenvorsorge - Plant Brüssel in diesen Dokumenten den nächsten Lockdown?

+ 193 Fälle von Kirchenasyl in Bayern seit Jahresbeginn - aber keine einzige Abschiebung

+ Völlig irre: Windkraftanlagen sorgen für mehr CO2 in der Atmosphäre

Quelle: AUF1